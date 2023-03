Un’altra tragedia è avvenuta sulle strade italiane. L’incidente in questione si è verificato nel primo pomeriggio di ieri a Varenna, in provincia di Lecco. Una motocicletta si è scontrata contro un’automobile e dopo essere caduta rovinosamente sull’asfalto, ha preso fuoco. Il centauro Francesco Panighi ha perso la vita. Grave la compagna 60enne che era con lui.

La primavera è alle porte e ciò comporta che gli appassionati delle due ruote, i motociclisti, risalgano in sella ai loro mezzi per le consuete passeggiate all’aria aperta.

In questi periodi, purtroppo, capita troppo spesso che alcuni centauri rimangano coinvolti in sinistri stradali molto gravi, che portano in alcuni casi alla perdita della vita.

L’ultimo in ordine temporale si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, domenica 19 marzo, a Varenna, in provincia di Lecco. Più precisamente sulla strada provinciale 72, nei pressi di Fiumelatte. Una via che costeggia il lago di Como e che permette, a chi la percorre, di godere dei meravigliosi paesaggi della zona.

Una motocicletta Aprilia, con a bordo un uomo e una donna di 64 e 60 anni, per cause ancora da chiarire si è scontrata con una vettura che proveniva in senso opposto. Non è chiaro quale dei due mezzi abbia tentato un sorpasso in quel tratto di strada.

Dopo l’impatto, comunque, il veicolo a due ruote è caduto a terra ed ha preso fuoco. Le due persone sono invece finite a terra.

Nulla da fare per Francesco Panighi

Immediato l’intervento dei soccorritori sul luogo dell’incidente. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme scaturite dalla moto, mentre i medici, arrivati a bordo delle auto mediche e di un elisoccorso, hanno provveduto a soccorrere le persone coinvolte nello schianto.

Alla guida della Aprilia c’era Francesco Panighi, un uomo di 64 anni di Camparada, in provincia di Monza Brianza, per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo.

In sella dietro di lui viaggiava la compagna, una donna di 60 anni, che gravemente ferita è stata trasportata all’ospedale Circolo di Varese. Le sue condizioni sarebbe critiche.

Sul posto anche i Carabinieri, che hanno chiuso la strada al traffico per diverse ore per effettuare tutti i rilievi del caso.