Si chiamava Daniele Mazzaroppi il giovane di soli 30 anni che nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 marzo, ha perso la vita a Roma, sulla Cristoforo Colombo, a seguito dello schianto tra la sua motocicletta e un’automobile. A nulla è servito il tempestivo intervento dei soccorritori medici sul posto. Il ragazzo era un cuoco.

Giorni drammatici a Roma. La capitale è infatti stata lo sfortunato teatro di tragedie assolute, che in circostanze diverse hanno portato alla scomparsa di ragazzi giovanissimi.

Come nel caso di Emanuele Costanza, ad esempio. Il cuoco romano, proprietario dell’Osteria degli Artisti, è stato freddato all’esterno del suo locale da un conoscente ed ex socio in affari. Il movente dietro al delitto sembrerebbe essere economico. Chef Manuel Costa, così era conosciuto in tutto l’ambiente culinario romano, aveva 41 anni.

Anche Daniele Mazzaroppi aveva la passione per la cucina, attualmente lavorava in una panetteria e aveva solo 30 anni.

Nella giornata di ieri, intorno alle 15:00 del pomeriggio, era a bordo della sua motocicletta e stava percorrendo la Cristoforo Colombo, una delle arterie principali di Roma.

Per cause ancora da chiarire, il suo mezzo a due ruote si è schiantato molto violentemente contro un’automobile, guidata da un uomo di 71 anni. Dopo l’impatto il corpo del giovane è stato sbalzato sull’asfalto a diversi metri di distanza.

Il conducente della macchina coinvolta nel sinistro si è subito fermato per prestare soccorso. Immediato anche l’arrivo dei medici a bordo delle ambulanze sul posto, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro.

Chi era Daniele Mazzaroppi

Le autorità hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Il tratto della Cristoforo Colombo interessato, quello che porta verso Ostia, è rimasto a lungo chiuso al traffico.

La salma, terminate le operazioni, è stata trasportata all’obitorio del più vicino ospedale. Effettuati anche i test alcolemici e tossicologici sull’uomo di 71 anni che ha provocato l’incidente, che a prescindere dai risultati potrebbe essere accusato di Omicidio Stradale.

Come detto, Daniele aveva la passione per la cucina. Passione che era stata anche il suo lavoro.

In passato, infatti, aveva lavorato nella cucina del ristorante Il Pagliaccio di Roma. Locale da due stelle Michelin.