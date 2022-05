La tragedia arriva da Conche di Codevigo, in Veneto. Francesco Pascetta, un bambino di 6 anni, è morto a seguito di una crisi respiratoria. Era positivo al Covid-19.

Stefano, il suo papà, ha spiegato cosa è successo. La famiglia è in attesa dell’autopsia, ma sono tutti convinti che sia morto per colpa del virus.

L’intera famiglia era positiva, infatti la mamma e il papà non hanno potuto accompagnare il loro bambino di 6 anni in ospedale, dopo la grave crisi respiratoria.

Tutto è iniziato di notte, quando i due genitori si sono resi conto che il piccolo Francesco Pascetta era privo di conoscenza. Hanno subito lanciato l’allarme al 118 e poco dopo sul posto sono giunti gli operatori sanitari dell’ospedale Piove di Sacco.

Il minore è stato trasportato con immediata urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso. Purtroppo ha raggiunto la struttura sanitaria ormai senza vita, intorno alle 5:50 del mattino. Gli operatori sanitari hanno fatto il possibile per salvarlo e rianimarlo, ma per il bambino di 6 anni non c’è stato nulla da fare.

Siamo in attesa dell’autopsia, ma già lo so che è morto per il Covid. Il nostro Francesco non ce l’ha fatta, siamo distrutti, scusa stateci ma adesso dobbiamo pensare alla nostra bimba di 9 mesi.

Queste sono le parole di papà Francesco Pascetta. Sta aspettando i risultati dell’autopsia sul corpo senza vita del figlio, ma è già convinto che sia morto per colpa del virus. Tutta la famiglia era positiva e dopo la crisi respiratoria, la mamma e il papà non hanno potuto nemmeno accompagnarlo in ospedale e tenergli la mano fino al suo ultimo respiro.

Bisognerà ora attendere la relazione del medico legale per scoprire se davvero il bambino di 6 anni è morto per colpa del Covid-19 o se è successo qualcos’altro quella notte.

In queste ore in tanti stanno mostrando affetto e vicinanza alla famiglia. Numerosi i messaggi apparsi sul web per salutare il bambino di 6 anni un’ultima volta.

Notizia in aggiornamento.