Investito all'esterno di una discoteca, Francesco Pio Otranto ha lottato per sopravvivere per due giorni: martedì il tragico epilogo

A nulla sono serviti i disperati tentativi dei medici dell’ospedale di Careggi di salvare la vita a Francesco Pio Otranto. Il ragazzo aveva solo 26 anni, viveva nella provincia di Bologna e alle prime luci dell’alba di domenica era stato investito da un’auto all’esterno di una discoteca di Sesto Fiorentino. Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore.

Una tragedia immane che ha sconvolto la vita di una famiglia, è quella avvenuta nella giornata di martedì, quando un giovane di soli 26 anni, con una vita intera ancora da vivere, si è spento per sempre.

La vittima si chiamava Francesco Pio Otranto, aveva come detto solo 26 anni, e viveva con la sua famiglia a Calderara di Reno, piccola cittadina a pochi chilometri da Bologna.

Era ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze dalle prime ore del mattino di domenica scorsa. I medici hanno tentato disperatamente di salvare la sua vita.

Per due giorni, nonostante le condizioni disperate in cui versava e dalle quali non è mai migliorato, le speranze di chi lo amava non si sono mai spente.

Fino alla giornata di martedì, quando i dottori hanno dovuto comunicare ai familiari la tragica notizia della sua morte.

L’incidente che è costato la vita a Francesco Pio Otranto

Sabato scorso, Francesco Pio Otranto aveva trascorso una serata in discoteca con i suoi amici. Relax e divertimento che in un solo attimo si sono trasformati in dramma,

Era uscito dal locale di Sesto Fiorentino in cui si trovava, su via del Cantone all’Osmannoro, quando all’improvviso un’automobile è giunta ad alta velocità e lo ha travolto in pieno.

Scaraventato sull’asfalto, è rimato inerme fino all’arrivo dei soccorritori, che lo hanno curato come potevano sul posto, stabilizzandolo, per poi trasferirlo d’urgenza all’ospedale fiorentino.

Alla guida dell’automobile c’era un operaio del posto di 50 anni, che dopo aver investito il giovane si è subito fermato per prestare soccorso. Le forze dell’ordine, giunte anche loro sul luogo dell’incidente, hanno raccolto testimonianze e rilievi.

