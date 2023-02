La scomparsa di Maurizio Costanzo ha scosso l’Italia intera. Non solo la tv e del giornalismo di cui era certamente icona, ma anche tanti mondi e personaggi trasversali, che in un modo o in un altro hanno avuto a che fare con la sua grandezza. Come ad esempio la Roma, sua squadra del cuore, e il suo storico capitano, Francesco Totti.

Nella mattinata di ieri, venerdì 24 febbraio 2022, l’Italia ha appreso con grande tristezza la notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo. Nonostante fosse aventi con l’età, aveva 84 anni, in molti non si aspettavano un imminente decesso di colui che è stato uno dei personaggi televisivi e del giornalismo più amati, seguiti e apprezzati degli ultimi decenni.

Un curriculum infinito, quello di Costanzo, che tra le tantissime voci riportava anche quella di advisor esterno della comunicazione per una delle squadre di calcio italiane più tifate.

Romano e romanista, Costanzo aveva infatti lavorato come consulente per i giallorossi nel 2021, terminando il suo incarico un anno più tardi.

Un legame profondo quello che legava il conduttore e giornalista con la Roma. Nel 2001, dopo la vittoria del campionato della squadra di Capello, Costanzo volle tutti i giallorossi nel suo programma e fu un gran successo.

L’addio di Francesco Totti a Costanzo

Un legame molto particolare, Costanzo lo aveva anche con lo storico capitano della sua Roma, Francesco Totti.

Fu proprio il giornalista, nel 2003, a consigliare al ‘pupone’ di raccogliere tutte le barzellette per cui veniva spesso preso in giro in un libro e di pubblicarlo a scopo benefico. Il risultato fu eccezionale e il calciatore divenne da allora un’icona ironica del paese, oltre che sportiva.

L’ex numero 10 della Magica, come tutti, ha appreso con grande sconforto la notizia della scomparsa di Maurizio, ed ha voluto salutarlo pubblicamente definendolo per ciò che era, un maestro.

In una nota diffusa dal suo ufficio stampa all’Ansa, Totti ha scritto: “Maurizio sarai per sempre nel mio cuore. Eternamente grazie“.

Quel ‘grazie’, tra le tante cose che Maurizio ha fatto per Francesco, fa probabilmente riferimento ad un periodo in particolare.

Era il 2004 e Totti era al centro di un polverone mediatico, dopo che durante una partita del campionato europeo, il calciatore aveva sputato ad un avversario.

In quel momento il conduttore restò molto vicino al numero 10 della nazionale, si occupò di curare la sua immagine e di gestire al meglio quella situazione tutt’altro che comoda.