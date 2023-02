Non c’è più Maurizio Costanzo, il padre di tutti si è spento per sempre all’età di 84 anni, tenuto per mano dalla sua amata Maria De Filippi, dopo una settimana di ricovero all’interno di una clinica.

Credit: La vita in diretta

I suoi colleghi di una vita, i suoi amici del mondo televisivo, della politica e del giornalismo, non sono riusciti a trattenere lo strazio dopo aver appreso l’inaspettata notizia. Tra questi anche Claudio Lippi che, ospite a La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Il conduttore ha voluto ricordare Maurizio Costanzo insieme all’intero vecchio team di Buona Domenica: Paola Barale, Roberta Capua e Massimo Lopez.

Come tutti in queste ultime ore, anche Claudio Lippi ha voluto sottolineare che non era soltanto un giornalista. Maurizio Costanzo era l’autore di una televisione che non potrà mai essere ripetuta. Era il padre di tutti e sarà eterno, perché vivrà per sempre nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto e amato.

Stiamo vivendo un momento che credo di non aver mai vissuto in 50 anni di lavoro, al di là del senso di colpa che provo nel ricordare qualcuno che io pensavo eterno. Non voglio mancare di rispetto a quelli che già ci hanno lasciato. Io credo che il segreto di Maurizio Costanzo sia quello di essere rimasto un eterno bambino. Lui rideva come un bambino e rideva anche per le ca**ate, scusate la parola. Questo era un grande segreto.

Credit: La vita in diretta

Lui non è stato soltanto un buon giornalista, era intelligente, educato e diretto. Tutto quello che aveva da dire, non lo diceva mai alle spalle. È stato l’autore di una televisione irripetibile.

Anche gli altri ospiti hanno voluto ricordare Maurizio Costanzo con parole incredibili. Un giornalista che non giudicava mai e che sapeva ascoltare i suoi ospiti. Il papà della televisione che ha cambiato per sempre la cultura dell’Italia.