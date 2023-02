Un episodio che ha sconvolto non solo una famiglia, ma tutta la città di Roma, è quello che il 19 ottobre scorso è costato la vita a Francesco Valdiserri. La Procura chiede che Chiara Silvestri, la 23enne che lo investì, venga processata subito per il reato di omicidio stradale.

Era il 19 ottobre del 2022 quando Francesco Valdiserri, un 19enne romano, era appena uscito dal cinema e con un suo amico stava camminando sulla Cristoforo Colombo per tornare verso casa.

Improvvisamente, una macchina fuori controllo lo ha investito in pieno, schiacciandolo contro un muretto di cemento armato e spezzandogli la vita sul colpo.

Successivamente è emerso che alla guida di quella vettura c’era Chiara Silvestri, una ragazza di 23 anni, romana come Francesco, che guidava sotto l’effetto di alcool e cannabinoidi.

L’episodio ha scioccato tutti in città. Tanti conoscevano Francesco e i suoi genitori, Paola Di Caro e Luca Valdiserri, entrambi stimati giornalisti de Il Corriere della Sera.

Tanta anche l’indignazione e le discussioni che sono tornate a galla riguardo alla sicurezza sulle strade italiane.

Lo stesso papà di Francesco Valdiserri, usando in qualche modo la sua risonanza pubblica, recentemente aveva scritto:

Non abbiamo mai parlato direttamente della notte che ha distrutto la vita di Fra e le nostre. Parliamo e parleremo di lui come di tante altre vittime della violenza stradale. Non guidate se avete bevuto o preso sostanze, non usate lo Smartphone. Rispettate i limiti di velocità.