"Il mio bambino che aveva iniziato a correre nella vita non c'è più": un dolore incalcolabile, quello della mamma di Francesco Valdiserri

La vita di Paola Di Caro, nota e stimata giornalista de Il Corriere della Sera, dalla mezzanotte dello scorso mercoledì non è più la stessa. È stata distrutta nel momento in cui ha appreso che suo figlio, Francesco Valdiserri, è deceduto a seguito di un incidente avvenuto sulla Cristoforo Colombo a Roma. Un dolore incalcolabile, riportato in dei toccanti post pubblicati sul suo account Twitter.

Francesco e un suo amico, nella tarda serata di mercoledì scorso, erano appena usciti dal cinema e stavano andando a piedi verso la fermata del bus.

Proprio in quel momento, un’automobilista di 23 anni ha perso il controllo del veicolo e, finendo fuori carreggiata, ha centrato in pieno il ragazzo di 18 anni, spezzandogli la vita sul colpo.

La ragazza che era alla guida, trasportata all’ospedale Sant’Eugenio, è stata sottoposta dalle forze dell’ordine ai test tossicologici e alcolemici, risultando positiva ad entrambi. Ora si trova agli arresti domiciliari e dovrà rispondere del reato di omicidio stradale.

Lo strazio della mamma di Francesco Valdiserri

Nelle prime ore del mattino seguente, Paola Di Caro, giornalista politica del Corriere della Sera, ha pubblicato un commovente post su Twitter, con il quale annunciava che il ragazzo scomparso qualche ora prima era proprio suo figlio. Queste le parole della donna:

Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla.

Qualche ora più tardi un altro post, sempre su Twitter. Parole strazianti quelle della giornalista, che spiega di aver perso per sempre la sua felicità.

Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più. Ciao Francesco amore mio.

Ciao Francesco amore mio pic.twitter.com/H6FrHc5Ctm — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) October 20, 2022

Parole che questa volta accompagnano delle bellissime foto che ritraggono Francesco Valdiserri in alcuni dei momenti più felici della sua vita: appena uscito da scuola e mentre era sul palco per seguire l’amore della sua vita, la musica.

Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia del 18enne in queste ore e in questi giorni. Particolarmente commovente la lettera scritta da Francesco Totti, ex capitano della Roma e idolo d’infanzia di Francesco.