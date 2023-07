Tragedia in Francia, coppia di italiani perde la vita dopo un grave incidente in moto: Devis de Luca e Ilaria Chiotto avevano 32 e 30 anni

Un gravissimo sinistro in moto è quello in cui sono rimasti coinvolti una coppia di italiani, in Francia. Devis de Luca ed Ilaria Chiotto avevano 32 e 30 anni ed in quell’occasione, erano usciti per fare un’escursione e per stare insieme, come sempre.

La famiglia oltre al dolore per le gravi perdite subite, si è ritrovata anche a dover affrontare tutte le pratiche per il rimpatrio delle due salme.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di domenica 9 luglio. Precisamente su una strada di montagna a Aussois, nella località di Val Maurienne, in Francia.

I due fidanzati vivevano nella città di Asti, ma in quell’occasione erano usciti in moto per fare un giro. Avevano appena passato il confine dell’Italia, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, l’uomo alla guida ha perso il controllo del veicolo. Infatti sono rimasti coinvolti in grave sinistro, che purtroppo non ha lasciato scampo a nessuno dei due ragazzi. Pare che la moto ha perso aderenza con l’asfalto.

Nessuno dei due è riuscito a sopravvivere, ma la dinamica dell’incidente risulta essere ancora ignota. Questo perché fino ad ora non risultano esserci altri veicoli coinvolti. Sembrerebbe che sono stati vittima di un sinistro autonomo.

Le indagini per i decessi della coppia di italiani

Sul posto sono intervenuti la gendarmerie di Modane e tanti mezzi di soccorso, ma per i due fidanzati non hanno potuto fare nulla, se non constatare i loro decessi.

I familiari ora sono andati in Francia, nell’obitorio in cui hanno allestito le salme. Ora oltre allo strazio per le perdite, dovranno anche fare le pratiche per riuscire a fare il rimpatrio.

Devis de Luca aveva un’attività ed era molto conosciuto, sia per il suo lavoro, che per la passione per le moto. Ha lasciato due bambine molto piccole, avute da una precedente relazione. Ilaria Chiotto ha perso la vita a 30 anni e lavorava come Oss, per la Asl di Asti. In tanti stanno piangendo le loro premature scomparse.