Un gravissimo incidente in moto è quello avvenuto lo scorso sabato 29 aprile, nel comune di Volpago del Montello. Purtroppo per i due fidanzati di 31 anni lui e 24 anni lei, non c’è stato nulla da fare, se non constatare il loro straziante decesso. I medici non hanno potuto fare nulla.

Al momento l’intera comunità è sconvolta da questa perdita così improvvisa e straziante. Sono davvero stante le persone che li stanno ricordando sui social, con dei messaggi di cordoglio, per loro e le famiglie.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 17, di sabato 29 aprile. Precisamente in via XXVIII Giugno, vicino l’incrocio con via San Martino, nel comune di Volpago del Montello, in provincia di Treviso.

La giovane coppia era in sella alla loro moto, di marca Ducati. Forse erano usciti per fare un giro, come accadeva molto spesso.

Quando all’improvviso, forse per una distrazione o un malore, il ragazzo alla guida ne ha perso il controllo. Sull’asfalto non risultano esserci segni di frenata e l’ipotesi è proprio che la velocità potrebbe aver influito.

Di conseguenza, dopo esser usciti fuori strada, sono finiti contro un palo del telefono che costeggia la carreggiata, in un tratto in cui c’è una curva. In pratica sono andati dritti.

Sinistro in moto per i due fidanzati: chi sono i ragazzi

I passanti si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto ed infatti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. I medici però, non sono riusciti a fare nulla. Nell’impatto sono stati sbalzati a terra per una decina di metri ed entrambi sono deceduti sul colpo.

Il 31enne chiamato Antonio Cerruti, viveva con la famiglia a Breda di Piave. Da poco tempo aveva trovato un nuovo lavoro nel settore commerciale di un’azienda. Era un grande appassionato di motori, di fitness e di animali.

La ragazza invece, si chiamava Nicole Rebecca Gaia Belluschi, aveva solamente 24 anni. Viveva con i suoi genitori nel comune di Montebelluna, da diverso tempo lei aveva trovato lavoro in un negozio che vende articoli per moto. In queste ore, sono davvero tante le persone che li stanno ricordando, con dei post sui social. I corpi sono all’obitorio locale, in attesa che gli inquirenti decidano cosa fare.