Ospite a Domenica In, Stefania Picasso, moglie di Franco Gatti, ha svelato le cause del decesso del compianto marito

Molto toccante il racconto di Stefania Picasso, che nella puntata di ieri, domenica 30 ottobre, è stata ospite nel salotto di Domenica In. La moglie di Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Povero scomparso lo scorso 18 ottobre, ha ripercorso la loro storia d’amore e fatto luce su quelle che sono state le reali cause del decesso.

Nella puntata di ieri di Domenica In, ci sono stati dei momenti molto toccanti. Uno di questi è arrivato quando ha parlato Stefania Picasso, la moglie e compagna di vita di sempre di Franco Gatti.

Gatti, il “baffo” come veniva simpaticamente chiamato, era uno degli storici membri fondatori della band dei Ricchi e Poveri. Lo scorso 18 ottobre è arrivata la notizia triste della sua scomparsa.

Per giorni il mondo della musica e dello spettacolo italiano lo hanno ricordato e in tantissimi hanno abbracciato la sua famiglia in quei difficili giorni.

A ricevere l’affetto dei fan e degli amici di Franco è stata soprattutto sua moglie Stefania, la donna con cui Gatti ha condiviso una vita intera, compresi i tragici momenti della morte del loro figlio Alessio.

A Domenica In la donna ha voluto ripercorrere tutta la loro storia d’amore, lunghissima e bellissima.

Ci incontrammo per la prima volta a casa di Angelo, perché mia sorella era amica di sua nipote. Arrivò Franco, lo vidi e fu colpo di fulmine: sono andata a casa, avevo 21 anni e dissi a mia sorella: ‘io questo me lo sposo’.

Stefania svela le cause del decesso di Franco Gatti

La prima uscita insieme, al cinema, poi il lungo fidanzamento durato 7 anni, prima di sposarsi. Infine le nascite dei loro figli, la luce dei loro occhi.

Con l’occasione, Stefania ha anche voluto far chiarezza sulle cause del decesso di suo marito.

In molti, ha detto Stefania, hanno detto che se ne è andato per il dolore per la morte del figlio, ma la realtà è un’altra.