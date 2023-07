Sono state svolte nella giornata di mercoledì le autopsie sui corpi dei fratelli Baltieri. Esami che hanno confermato come cause dei loro decessi le ferite da arma da fuoco. Nelle indagini, nel frattempo, emerge una verità agghiacciante. Patrizio, il più grande, a quanto pare aveva premeditato di uccidere suo fratello Edoardo e poi di togliersi la vita. I dettagli che hanno portato a questa conclusione.

Si fa ancora molta fatica a credere a quanto successo a Verona lo scorso 22 luglio. Una tragedia che ha sconvolto una famiglia, ma anche tutta la comunità.

Erano le 19:00 circa ed una donna residente in un piccolo condominio di via Brigata Piemonte, sentiva distintamente tre colpi di arma da fuoco provenienti da uno degli appartamenti vicini al suo.

Poco dopo, il signor Baltieri, conosciuto e stimato da tutti in zona, rientrava in casa e si ritrovava davanti ad una scena drammatica. Suo figlio Edoardo, 24 anni, giaceva a terra in soggiorno privo di sensi.

All’inizio l’uomo aveva pensato ad un malore, ma dopo essersi recato in camere di Patrizio, l’altro suo figlio, e aver visto anche lui nelle stesse condizioni, ha realizzato quanto era successo.

Patrizio aveva prima sparato ad Edoardo, per poi togliersi la vita a sua volta.

Fratelli Baltieri: Patrizio aveva premeditato tutto?

Mercoledì sono state effettuate le autopsie sui due corpi, che hanno confermato la causa di morte dovuta alle ferite da arma da fuoco. La procura ha restituito le salme ai familiari, che ora potranno organizzare i funerali.

Le indagini delle autorità ancora non sono servite a far piena luce sul movente che ha spinto Patrizio a compiere un gesto così folle.

Tuttavia, emergono alcuni dettagli che fanno pensare al fatto che tutto fosse premeditato da tempo.

Il 28enne, appassionato di tiro a volo, si era procurato una pistola circa un mese prima dei fatti. Mentre la pistola, quella con cui ha sparato al fratello, l’aveva presa addirittura solo un giorno prima.

L’altro dramma della famiglia Baltieri

Un dolore indicibile quello che si sono ritrovati improvvisamente a vivere i genitori dei fratelli Baltieri. Un dramma che purtroppo non è il primo della loro vita.

Cinque anni fa, infatti, Leonardo, l’altro loro figlio, il primo genito, si era spento dopo aver lottato a lungo contro la leucemia.