Un dramma familiare terribile si è consumato nel tardo pomeriggio di sabato 22 luglio a Verona. Due fratelli, Edoardo e Patrizio Baltieri, sono stati trovati entrambi privi di vita all’interno dell’abitazione di famiglia in via Brigata Piemonte. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica di quello che sembrerebbe essere stato a tutti gli effetti un omicidio suicidio.

Un’altra tragedia familiare è avvenuta in Italia ed ha sconvolto una comunità intera, quella di Verona, dove la famiglia Baltieri è conosciuta e stimata da tutti.

I fatti risalirebbero al tardo pomeriggio dello scorso sabato 22 luglio. Intorno alle 19:00, alcuni abitanti di un condominio di via Brigata Piemonte, dove i Baltieri vivevano, hanno sentito il rumore di tre colpi di arma da fuoco.

Poco tempo dopo in casa è tornato il padre dei ragazzi, che entrando in casa ha fatto l’amara scoperta. L’uomo prima ha notato in soggiorno il corpo di Edoardo, il più piccolo tra i due, di 24 anni. All’inizio ha pensato ad un malore, ma subito dopo si è recato nella zona delle camere da letto ed ha trovato esanime anche l’altro figlio, Patrizio, di 28 anni.

Il padre dei ragazzi disperato ha subito contattato i soccorritori del Suem. Questi ultimi sono arrivati tempestivamente sul posto, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Edoardo e Patrizio e soccorrere il padre, visibilmente sotto shock.

Il movente dell’omicidio suicidio di Edoardo e Patrizio

Dei tre colpi di pistola, partiti tutti da un’arma regolarmente detenuta, i primi due sarebbero stati esplosi da Patrizio verso Edoardo.

Lo stesso Patrizio si sarebbe poi recato in camera sua e lì avrebbe rivolto l’arma verso se stesso premendo il grilletto e togliendosi la vita.

Sulla dinamica del delitto pare essere tutto più o meno chiaro. Ciò su cui si stanno concentrando ora le indagini delle autorità è il movente. Si suppone che i due abbiano avuto una accesa lite, scaturita nella tragedia ora sotto gli occhi di tutti.

La famiglia Baltieri alcuni anni fa era stata colpita già da una tragica perdita. Cinque anni prima, infatti, Leonardo, il fratello maggiore di Patrizio ed Edoardo, aveva perso la vita per via della leucemia con cui aveva lottato a lungo.