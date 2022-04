L'ex calciatore colombiano di Napoli e Real Madrid, Freddy Rincon sta lottando per sopravvivere in una clinica privata di Cali

Paura e preoccupazione per le condizioni di Freddy Rincon. L’ex calciatore del Napoli e del Real Madrid, nella notte scorsa è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Attualmente è ricoverato in ospedale e sta lottando tra la vita e la morte. L’episodio si è verificato nella sua Colombia, paese in cui era tornato a vivere alla fine della carriera da atleta.

Nelle ultime ore, l’emittente televisiva Deportes Sin Tapujos, ha divulgato un video che mostra le terribili immagini dell’incidente in cui è rimasto coinvolto l’ex calciatore colombiano Freddy Rincon.

Rincon era a bordo della sua auto e stava attraversando l’incrocio tra la strada 4 e la strada 34, nella zona sud di Cali, quando un autobus lo ha travolto in pieno.

Nell’impatto, violentissimo, sono rimaste ferite quattro persone e l’ex atleta è quello che ha riportato i danni più gravi. L’ambulanza, giunta prontamente sul posto ha prelevato Freddy e lo ha trasportato d’urgenza alla clinica Imbanaco di Cali. Lì i medici, altrettanto urgentemente, lo hanno operato a causa di un grave trauma cranico.

Attualmente è ricoverato in prognosi riservata e sotto la stretta osservazione dei medici che sperano, come tutti, in imminenti miglioramenti.

Le forze dell’ordine, nel frattempo, analizzando anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza, stanno cercando di fare chiarezza sulle dinamiche e sulle cause dell’incidente.

La carriera di Freddy Rincon

Freddy Rincon è nato a Buenaventura, in Colombia, il 14 agosto del 1966. Ha iniziato la sua carriera da calciatore da giovanissimo proprio nella squadra della sua città, prima di trasferirsi in club più prestigiosi, sempre nel Sud America.

Nel 1994 gli osservatori del Napoli lo notano e lo portano in Italia, acquistando il suo cartellino dal Palmeiras. Con la maglia azzurra resterà solo una stagione, lasciando comunque un buon ricordo. Giocò 28 partite segnando anche 7 goal.

L’anno successivo viene acquistato dal Real Madrid. Società con cui resterà un anno prima di tornare nel continente sudamericano e che ha mostrato la sua vicinanza sui social in questo momento difficile. Queste le parole del post pubblicato dalla società madrilena:

Dal Real Madrid CF, tutta la nostra forza e il nostro affetto per Freddy Rincón dopo l’incidente accaduto oggi. Tanto coraggio e il nostro augurio che tu possa superare presto questo momento difficile.

Tolti gli scarpini dai piedi, Rincon ha tentato senza fortuna la carriera da allenatore, prima di vestire i panni di commentatore sportivo.