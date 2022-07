Un drammatico incidente stradale è quello avvenuto nella serata di domenica 10 luglio, in via del Foro Italico, a Roma. Le due ventenni Beatrice Funariu e Giorgia Anzuini sono morte sul colpo. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Erano grandi amiche e sui social pubblicavano spesso dei messaggi in cui volevano far vedere a tutti il bene che provavano l’una per l’altra. I video in macchina in cui cantavano e ridevano, ora sono strazianti.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella serata di domenica 10 luglio. Precisamente in via del Foro Italico, all’altezza del civico 605, a Roma.

Beatrice e Giorgia erano a bordo di una Citroen C3. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, la ragazza alla guida ha perso il controllo del veicolo.

Dopo aver invaso l’altra corsia, separata da un marciapiede, si sono scontrate frontalmente con un’Alfa Romeo guidata da un uomo. Subito dopo la loro auto si è ribaltata più volte e le due sono morte sul colpo.

Non è ancora chiaro il motivo di questo incidente. L’ipotesi è che si siano scontrate per l’alta velocità o a causa di una distrazione. Anche l’uomo alla guida dell’altro veicolo è rimasto ferito. I medici intervenuti non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso delle due amiche sul posto.

I messaggi sui social di Beatrice Funariu e Giorgia Anzuini

Erano molto legate Beatrice e Giorgia e sui social pubblicavano spesso delle foto e dei video insieme. In un post pubblicato su Instagram pochi giorni fa, avevano scritto:

Senza follia non c’è felicità. Noi due per sempre insieme!

Parole che adesso sono un colpo al cuore, soprattutto per i loro familiari. Sono davvero tanti i loro amici e conoscenti che in queste ore stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio per l’improvvise perdite. Le forze dell’ordine nel frattempo sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.