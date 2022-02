Un grave incidente stradale è avvenuto sull’A28, in direzione Conegliano, a Treviso. Purtroppo due ragazze, che erano cugine, sono morte a 26 e 20 anni. Inoltre, le due bambine che erano in auto con loro sono in gravi condizioni.

CREDIT: FACEBOOK

Il terribile episodio è avvenuto davanti ai genitori di una delle due giovani, che hanno assistito alla scena senza poter fare nulla. I tentativi dei medici sono risultati vani.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella giornata di domenica 30 gennaio. Precisamente sul tratto di strada che collega Azzano Decimo e Villotta di Chions, a Conegliano.

Le due ragazze erano a bordo di una Fiat Panda e con loro c’erano la neonata ed anche una bimba di due anni. Entrambe erano correttamente allacciate ai loro seggioloni sui sedili posteriori. Davanti a loro c’era la Fiat 500 in cui c’erano i genitori di una della giovani.

Mentre stavano percorrendo quella strada però, è avvenuto l’impensabile. Un ragazzo bulgaro, alla guida di una Land Rover Defender, ha travolto tutte e due le auto della famiglia.

Purtroppo Sara Rizzotto, di 26 anni e sua cugina Jessica Fragasso, di 20 anni, sono morte praticamente sul colpo a causa del violento impatto. I genitori hanno assistito alla scena senza poter far nulla.

Incidente sull’A28: le condizioni delle bambine e le indagini

Sara Rizzoto lavorava come infermiera ed era anche mamma di due bimbe, che erano in macchina con lei. Entrambe sono state trasportate all’ospedale di Udine, in condizioni gravi. Una è ricoverata nel reparto di neurochirurgia e l’altra nel reparto di neonatologia. Vista la situazione, i medici hanno deciso di tenere le loro prognosi riservate.

L’automobilista che ha causato l’incidente in un primo momento è fuggito via a piedi. Però gli agenti intorno alle 22:00, sono riusciti a rintracciarlo e a fermarlo.

CREDIT: FACEBOOK

Solo nelle ultime ore, grazie ad alcune analisi, hanno scoperto che il suo tasso alcolemico era molto elevato. Di conseguenza, il magistrato di turno ha deciso di arrestarlo per il reato di omicidio stradale.