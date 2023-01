Frontale tra due auto in provincia di Frosinone, mamma incinta all'ottavo mese ha perso il bimbo che portava in grembo

Un gravissimo sinistro stradale è quello avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 gennaio, nella provincia di Frosinone. Purtroppo una giovane mamma incinta all’ottavo mese, ha perso il bimbo che portava in grembo. I tentativi dei medici di salvarlo, sono risultati essere del tutto inutili.

L’intera comunità, ma soprattutto la famiglia è ora sconvolta da questa improvvisa perdita. Loro si stavano preparando ad accoglierlo nel mondo tra poche settimane.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 14 di giovedì 19 gennaio. Precisamente in via Ripiano, nel comune di Monte San Giovanni Campano, che si trova nella provincia di Frosinone.

Dalle prime informazioni emerse, la donna incinta all’ottavo mese e già madre di un bambino di un anno, era alla guida della sua auto. Fino a quel momento tutto stava procedendo normalmente.

Quando all’improvviso per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, una Tiguan ed una piccola Citroen si sono scontrate frontalmente. Vista la dinamica del sinistro e le condizioni della ragazza, i passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Quest’ultimi sono arrivati sul posto in pochi minuti e sin da subito hanno cercato di stabilizzare la donna in dolce attesa. Però le sue condizioni sono apparse molto gravi.

Il decesso del bimbo che la mamma incinta portava in grembo

I medici vista la criticità della situazione, hanno deciso di trasportare la donna d’urgenza all’ospedale di Roma. Una volta qui i dottori hanno provato a fare il possibile per il piccolo, ma alla fine si sono resi conto che il suo cuore aveva ormai cessato di battere.

Infatti dopo la sua nascita, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. La madre si trova ancora ricoverata in nosocomio. L’uomo alla guida dell’altra auto, dopo tutti i controlli di routine, è potuto tornare a casa.

Al momento le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed anche le eventuali responsabilità. Saranno solo i rilievi, come da prassi in queste occasioni, a dare ulteriori risposte.