Tragedia ad Alessandria, mentre era in sella alla sua bici un bimbo di 9 anni è stato travolto ed è morto in ospedale

Un drammatico e terribile incidente stradale è quello avvenuto nella serata di giovedì 14 luglio. Purtroppo un bimbo di soli 9 anni, è stato travolto da una macchina mentre era in sella alla sua bici ed è morto dopo il trasporto in ospedale. Troppo gravi i traumi riportati dopo l’incidente.

L’impatto è ora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Tutta la comunità ora sta cercando di mostrare vicinanza alla famiglia, colpita dall’improvvisa e terribile perdita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nella serata di giovedì 14 luglio, intorno alle 21. Precisamente nel comune di Sezzadio, in provincia di Alessandria, dove vive la famiglia.

Il piccolo era in sella alla sua bici ed era vicino alla sua abitazione. Non è chiaro se stava uscendo o se stava rientrando. Con lui c’era anche la madre.

Tuttavia, proprio nel momento in cui si stava immettendo in una traversa laterale, la macchina lo ha travolto. Una volta caduto a terra, ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto.

I presenti ed anche l’automobilista sono subito scesi per prestare i primi soccorsi. Vista la gravità delle condizioni del bambino, hanno allertato tempestivamente i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

Il decesso del bimbo di 9 anni travolto da una macchina

I medici con la speranza di poterlo salvare, lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Tuttavia, il piccolo non ha mai ripreso conoscenza ed alla fine, non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

Le forze dell’ordine intervenute sul luogo dove si è consumata la tragedia, ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica. La persona alla guida andava ad una velocità molto bassa, ma dal suo racconto si è ritrovato il bimbo sul parabrezza dell’auto e non è riuscito ad evitarlo.

Come da prassi l’automobilista è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato negativo. Il bambino dopo l’incidente ha riportato dei traumi troppo gravi, che per lui sono risultati essere fatali.