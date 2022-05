Un drammatico incidente domestico è quello avvenuto nel pomeriggio di domenica 1 maggio. La vittima è una donna di 59 anni, che purtroppo è caduta dal balcone della sua abitazione al quinto piano, proprio mentre lo stava pulendo. Ovviamente è morta sul colpo.

I familiari, proprio come tutti i suoi vicini di casa, al momento sono sotto shock dall’accaduto. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato di vivere una cosa del genere.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di domenica 1 maggio. Precisamente nell’abitazione della famiglia, che si trova a Frosinone.

La signora era a casa ed ha deciso di uscire al balcone per sistemarlo. Una cosa che sicuramente faceva molto spesso, ma che mai avrebbe immaginato potesse fare per l’ultima volta in quell’occasione.

Tuttavia, proprio mentre era lì, ha preso la scaletta per prendere una cosa che si trovava alla parte alta dell’armadietto. È proprio a questo punto che ha perso l’equilibrio ed è precipitata dal quinto piano del palazzo.

Ovviamente quel volo per lei è stato del tutto fatale, poiché è morta sul colpo per i traumi riportati. A nulla sono serviti i tentativi dei medici interventi nella casa. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine.

Le indagini sulla vicenda della donna di 59 anni, caduta dal balcone

I familiari proprio come il resto dei condomini, al momento sono sotto shock dalla terribile vicenda. Per loro è stato drammatico scoprire che la signora è deceduta, mentre stava facendo una delle azioni quotidiane.

I carabinieri arrivati sul posto, credono che il tutto sia avvenuto per un terribile incidente domestico. Per questo non risultano esserci altre ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine.

Infatti dopo altri approfondimenti sul corpo della vittima, i familiari potranno riavere indietro la salma e potranno iniziare ad organizzare il funerale. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda terribile e straziante.