Tantissime le persone presenti alla chiesa di Santa Maria Vescovo di Grumo Nevano, per l’ultimo saluto a Rosa Alfieri, la ragazza di 23 anni uccisa dal vicino di casa Elpidio D’Ambra.

La sua mamma, durante la funzione funebre, ha voluto far arrivare alla sua bambina un messaggio che ha commosso tutti, attraverso la voce di un’amica di famiglia. Ecco le sue parole:

Amore mio, sento ancora il pianto di quando sei venuta al mondo. Siamo cresciute insieme giorno per giorno. La nostra complicità è cresciuta sempre di più, anche se molte volte non eravamo d’accordo. Tu facevi sempre a modo tuo, non ascoltavi mai nessuno. Anche se sbagliavi, per me rimanevi perfetta. Rimarrai sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Ti amo vita mia. Non ti dico addio, ma un arrivederci.