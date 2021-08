Hanno commosso tutti quanti i funerali di Aron, il piccolo bimbo morto nel crollo della palazzina di Torino in strada Bramafame numero 42, nella periferia nord della città piemontese. Alla vista della piccola bara bianca, la mamma del piccolo di solo 4 anni, morto schiacciato dai detriti, ha avuto un malore. Presente anche il sindaco Appendino.

Aron Tila aveva solo 4 anni. Abitava insieme alla sua famiglia nella palazzina di strada Bramafame 42 a Torino crollata in seguito a un’esplosione, dopo una fuga di gas, martedì 24 agosto 2021. A una settimana di distanza si sono tenuti i funerali del piccolo.

Il sindaco Chiara Appendino, che aveva annunciato che l’amministrazione comunale si sarebbe presa in carico il pagamento dei funerali del piccolo, era presente alle esequie, che si sono svolte una settimana dopo la tragedia. A Torino è stata proclamata una giornata di lutto cittadino.

I funerali si sono svoolti nella chiesa di Sant’Antonio Abate. La sindaca della città piemontese era seduta accanto alla mamma Nertila, che ha accusato un malore vedendo la bara bianca del suo bambino, e al padre Genci.

L’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia ha inviato a Don Luciano Tiso, che ha celebrato il funerale, parole che hanno commosso tutti quanti:

I nostri occhi sono pieni di lacrime. Anche io sono con voi, con queste povere parole che affido al vostro parroco, e con me c’è tutta la chiesa Torino che non ha risposte al vostro dolore se non quelle della giustizia ma che si sente unita a tutta la vostra comunità nel nome di Dio.