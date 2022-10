Addio alla povera ragazza di 17 anni scomparsa nell’alluvione delle Marche. Mentre i soccorritori cercano ancora il corpo della madre, che risulta ancora dispersa, il fratello, parenti, amici e tutta la comunità ha partecipato ai funerali di Noemi, una splendida ragazza che continuerà a vivere nei cuori di coloro che l’hanno amata in vita.

A pochi giorni di distanza dal triste saluto a Mattia Luconi, il bambino disperso nell’alluvione delle Marche, il cui corpo è riemerso a chilometri di distanza dal luogo dove la piena lo ha strappato dalle braccia della madre, si sono svolti anche i funerali di Noemi Bartolucci.

La 17enne è stata colpita dall’alluvione che il 15 settembre ha colpito diverse aree in provincia di Pesaro-Urbino e Ancona, causando il decesso di 12 persone. Risulta, infatti, ancora dispersa Brunella Chiù, mamma di Noemi: il corpo della 56enne non è ancora stato trovato.

La ragazza di Barbara, città in provincia di Ancona, è deceduta a causa della piena del torrente Nevola, che non le ha dato scampo. La bara bianca con il suo corpo ha ricevuto il saluto di tanti nella chiesa parrocchiale della sua città: presenti gli amici con una t-shirt con una sua foto sorridente stampata sopra.

Il vescovo di Senigallia mons. Francesco Manente ha presenziato alle esequie, alla presenza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Toccanti le parole dell’omelia:

Noemi era una ragazza piena di vita, felice di aver compreso che di Gesù poteva fidarsi. Una ragazza che ogni domenica cantava le lodi del Signore, rassicurata dalla sua amicizia. Custodire questo ricordo, non come si custodisce un oggetto, ma come si coltiva una memoria che indica un percorso alla propria vita, Noemi continuerà ad abitare nei nostri cuori e continueremo a sentirla sorella e amica del nostro cammino.