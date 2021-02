Si sono svolti in forma privata i funerali di Sonia Di Maggio, la ragazza di 29 anni che l’ex fidanzato ha ucciso in strada nel leccese. Per ricordare la giovane ragazza vittima di femminicidio sono due i riti funebri: uno a Lecce, la città che aveva scelto per vivere e dove cercava di ricostruirsi una nuova vita con il compagno, e uno a Rimini, la sua città di origine dove vive la famiglia.

Fonte Pixabay

Nella mattinata di giovedì 11 febbraio si è svolto il funerale di Sonia Di Maggio, alla presenza solo di parenti e amici della ragazza uccisa a 29 anni dall’ex fidanzato per le strade di Specchia Gallone, nel Leccese.

L’assassino si trova in isolamento ed è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e stalking. Salvatore Carfora, infatti, aveva perseguitato a lungo Sonia prima del folle gesto.

Lei aveva cambiato regione proprio per fuggire da lui, ricominciando una nuova vita con Francesco Damiano, che era con lei al momento dell’omicidio.

A sistemare l’urna nel loculo del cimitero il padre, che ha salutato con parole toccanti sua figlia: “Sei il mio amore“, mentre le sue ultime parole sono state: “Ho perso una figlia e non ho più il cuore“. Commovente anche il discorso del parroco:

Una fine tragica che ci angoscia. Questa vicenda ha causato tanto dolore a tutti noi.

Doppio funerale per Sonia, uno nella sua Rimini, dove vive ancora la sua famiglia, e uno a Lecce, dove la ragazza di soli 29 anni aveva deciso di vivere con il nuovo compagno. Prima che l’ex decidesse di portarsi via questa giovane vita.

Fonte Pixabay

Funerali di Sonia Di Maggio: gli amici vogliono ricordarla

Intanto gli amici di Sonia Di Maggio hanno detto di voler organizzare qualcosa per ricordare non solo la loro Sonia, ma anche tutte le vittime di femminicidio.

Fonte Pixabay

Sonia è infatti una delle tante, troppe vittime di femminicidio di cui le pagine di cronaca nera sono piene.