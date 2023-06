Funerali Silvio Berlusconi, furto dopo la cerimonia: cosa è successo

In questi giorni l’Italia si è fermata a causa della morte di Silvio Berlusconi, avvenuta lo scorso 12 giugno presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Nella giornata di mercoledì 14 giugno sono stati celebrati i funerali dell’ex Premier presso il Duomo di Milano e in queste ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni che stanno facendo il giro del web.

Sono state moltissime le persone che mercoledì 14 giugno hanno deciso di rivolgere l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi nei funerali che si sono tenuti nel Duomo di Milano. Alla fine della cerimonia funebre, quando il feretro ha lasciato il Duomo per tornare ad Arcore, si è verificato un evento che ha indignato l’intero popolo del web, creando un grande malcontento.

Stando alle immagini condivise sulla rete, pare che alcune persone dopo i funerali dell’ex Premier si siano avvicinate alle corone di fiori regalate da persone vicine al Presidente portando via un ricordo. Le immagini del ‘furto’ condivise sul web hanno creato non poche polemiche e moltissime persone hanno condannato il gesto in questione.

Silvio Berlusconi, furto di fiori dopo i funerali: l’indignazione del web

Tra le tante parole scritte, infatti, alcuni utenti scrivono:

La folla che si ruba i fiori del morto è l’unico finale degno di questa giornata.

Oppure:

La gente che è andata a saccheggiare le corone di fiori dopo il funerale di Silvio Berlusconi oltre ad essere dei pidocchiosi evidentemente non avevano una madre ad insegnargli che non si rubano i fiori ai morti.

E ancora:

I miserabili portano via i fiori!! CHE VERGOGNA!! La pochezza di queste persone è indescrivibile MISERABILI!

Per la maggior parte delle persone questo gesto è stato poco rispettoso, mentre altri lo hanno considerato pieno di affetto nei confronti dell’ex Premier e di tutta la sua famiglia.