Funerali Silvio Berlusconi, il gesto di Marina per Marta Fascina non è passato inosservato: ecco cosa ha fatto la figlia dell’ex premier

In questi giorni l’Italia si è fermata per la morte di Silvio Berlusconi. Ricordiamo che l’ex Premier si è spento lunedì 14 giugno, presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato per qualche giorno a causa di una battaglia contro una lunga malattia. Mercoledì 14 giugno, presso il Duomo di Milano, sono stati celebrati i i funerali del Presidente a cui hanno partecipato, oltre che moltissimi esponenti politici e personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, anche molte persone comuni.

I cinque figli di Silvio Berlusconi, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi erano seduti in prima fila. Vicino a loro c’era anche la compagna del leader di Forza Italia, Marta Fascina, che è stata accanto a Silvio Berlusconi fino alla fine dei suoi giorni. Durante i funerali di Berlusconi, trasmessi in diretta televisiva, tutti non hanno potuto fare a meno di notare il gesto che Marina Berlusconi ha fatto per Marta Fascina.

Funerali Silvio Berlusconi: cosa ha fatto Marina Berlusconi per Marta Fascina

Come già anticipato, durante i funerali del leader di Forza Italia, trasmessi in diretta televisiva, tutti non hanno potuto fare a meno di notare il gesto di cui Marina Berlusconi si è resa protagonista nei confronti di Marta Fascina.

Sia Marina che Marta sono apparse commosse e addolorate per la morte di Silvio Berlusconi. La primogenita dell’ex Premier ha preso sottobraccio Marta Fascina e le ha dato la mano come se volesse darle tutto il suo supporto. Inutile dire che immagini in questione hanno fatto il giro del web e dimostrano la vicinanza tra la famiglia di Silvio Berlusconi e la sua compagna 33enne.

