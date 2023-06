Silvio Berlusconi, il lascito per Marta Fascina nel testamento dell’ex premier: ecco cosa prevede

Nella giornata di mercoledì 14 luglio, presso il Duomo di Milano, si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi. Nel corso delle ultime ore stanno circolando alcune voci in merito al testamento del leader di Forza Italia. Stando a quanto è emerso, pare che il documento preveda un lascito in denaro anche per la compagna Marta Fascina. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

A qualche ora di distanza dai funerali di Silvio Berlusconi stanno emergendo in queste ore numerosi indiscrezioni in merito al testamento dell’ex premier. Voci in circolazione riferiscono che il documento sia stato modificato dal Presidente prima di morire e che preveda un lascito in denaro per la compagna Marta Fascina.

Testamento Silvio Berlusconi: come verrà divisa l’eredità del leader di Forza Italia

L’ingente patrimonio di Silvio Berlusconi verrà diviso equamente tra i cinque figli Marina e Pier Silvio, nato dal primo matrimonio dell’ex Premier con Carla Dall’Oglio, e Barbara, Eleonora e Luigi, nati dal matrimonio con Veronica Lario.

Dal testamento sembrerebbe essere esclusa Marta Fascina. Le nozze celebrate lo scorso anno tra la deputata e Silvio Berlusconi sono state puramente simboliche. In queste ore, però, sono emerse alcune indiscrezioni in merito al fatto che l’ex Premier avrebbe modificato all’ultimo il testamento in modo da includere in esso anche la sua compagna.

Marta Fascina è stato al fianco di Silvio Berlusconi fino alla fine e, stando alle indiscrezioni, pare che il Presidente avrebbe pensato di modificare il testamento nei suoi ultimi giorni di vita in modo da lasciare una somma di denaro come gesto d’amore. Si vocifera, inoltre, che l’ex premier avrebbe studiato il suo testamento nei minimi dettagli in modo da evitare eventuali battaglie tra i figli.