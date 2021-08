Una comunità in lutto per il tragico evento

Tragedia ad Acate, città in provincia di Ragusa. Un uomo stava rientrando dal suo addio al celibato. Si sarebbe dovuto sposare con la sua fidanzata il giorno seguente. Ma purtroppo non potrà mai più pronunciare il tanto atteso sì. Futuro sposo muore in un incidente stradale: a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita.

Fonte foto da Pixabay

Il terribile schianto che è risultato fatale per un giovane di 28 anni ha avuto luogo ad Acate, Comune in provincia di Ragusa, in Sicilia. Stava rientrando dalla sua festa di addio al celibato, dove aveva celebrato questo rito di passaggio insieme ai suoi amici.

Si sarebbe dovuto sposare oggi, martedì 17 agosto 2021, ma non arriverà mai a scambiarsi gli anelli con la sua fidanzata. Perché purtroppo il ragazzo originario di Vittoria è morto sul colpo in un incidente che ha coinvolto diverse persone, alcune rimaste ferite in maniera seria.

Il ragazzo di 28 anni, che stava tornando a casa dopo la sua festa di addio al celibato, era a bordo di una Bmw Serie 3. Poco dopo la mezzanotte, il mezzo è andato a scontrarsi contro una Ford Focus. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato niente da fare, è morto sul colpo.

Tre delle cinque persone che erano sull’altra automobile, tutte originarie di Acate, sono rimaste ferite. Un bambino di soli 3 anni e un’adolescente di 10 anni non hanno riportato ferite. Mentre una ragazza di 15 anni ha ricevuto dai medici una prognosi di 30 giorni.

Fonte foto da Pixabay

Futuro sposo muore in un incidente in Sicilia

Sul luogo del terribile sinistro sono subito arrivate le ambulanze del 118. I feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Fonte foto da Pixabay

Sul posto anche i vigili del fuoco per liberare le vittime dagli abitacoli e mettere in sicurezza la strada. La Polizia Stradale di Ragusa dovrà indagare sull’incidente per determinare le cause del sinistro. Tutta la comunità si stringe alla fidanzata del ragazzo e alle famiglie sconvolte.