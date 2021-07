Giorgia Soleri nel mirino degli haters: insulti e minacce per la fidanzata di Damiano dei Maneskin

Brutto momento per Giorgia Soleri. Dopo essere uscita allo scoperto per la relazione con il frontman dei Maneskin, Damiano David, la ragazza ha catturato l’attenzione dei fan della rockband. In questi giorni, però, la ragazza è finita nel mirino degli haters dai quali ha ricevuto delle parole poco piacevoli. Ecco cosa ha dichiarato Giorgia a riguardo.

Non sta passando un buon momento Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin. Come svelato da lei stessa sui social, in questi giorni la modella e influencer è finita nel mirino degli haters. Questi ultimi, infatti, avrebbero rivolto parole poco carine alla ragazza.

Giorgia si è confidata sui social con i suoi followers ai quali ha rivelato che non sta passando un buon periodo, soprattutto dal punto di vista psicologico. Il motivo? I quotidiani messaggi da parte degli haters che ogni giorni riempiono la modella e influencer di parole poco carine.

Dal momento che le sue rivelazioni sono sempre state messe in dubbio, la fidanzata di Damiano dei Maneskin questa volta non ci ha pensato due volte ed ha deciso di pubblicare alcuni dei messaggi che quotidianamente riceve. Tra le tante frasi condivise dall’influencer, possiamo leggere:

Ti odio così tanto, sei una fott** tr** che merita di morire nel modo più tragico possibile. Ti odio.

Giorgia ha dichiarato che quotidianamente si ritrova a combattere con persone che le inviano messaggi di questo tipo. Dopo l’arrivo dell’ennesima minaccia, la fidanzata del frontman dei Maneskin non ce l’ha fatta e si è lasciata andare ad uno sfogo sui social:

E anche oggi, la gente ce la fa domani. Riassunto chiaro e diretto dell’odio che ricevo quotidianamente (ma ricevo anche dei messaggi meravigliosi e delle parole di affetto incredibili, bisogna dirlo che è pieno di cuori di panna, non sono tutti stron**.

Dopo la condivisione di queste parole, molti sono stati coloro che hanno mostrato vicinanza alla ragazza facendole sentire tutto il supporto e l’affetto del mondo.