Un episodio scabroso e drammatico si è verificato nei giorni scorsi in Brasile, nella capitale San Paolo. Gabriela Anelli, una giovane tifosa del Palmeiras, ha perso la vita dopo due giorni di agonia. Era stata colpita da una bottiglia di vetro all’esterno dello stadio cittadino, durante una rossa scoppiata tra i supporters locali e quelli del Flamengo.

L’ennesimo caso di violenza che getta fango sul mondo dello sport e in particolare in quello del calcio, è quello che si è verificato alcuni giorni fa in Brasile, più precisamente nella capitale San Paolo.

In programma c’era la partita tra il Palmeiras e il Flamengo, due delle squadre più titolate del paese e allo stesso tempo molto rivali tra loro.

Le prime avvisaglie di quello che stava per accadere sono arrivate prima del match, mentre molti tifosi si trovavano ancora all’esterno dello stadio Allianz Parque.

I supporters del Palmeiras erano regolarmente in fila per acquistare il proprio tagliando, quando due tifosi rivali, del Flamengo, si sono avvicinati.

Subito è scoppiata la rissa, con calci, pugni, spintoni e bottiglie di vetro che sono volate.

Proprio una bottiglia ha colpito in pieno capo Gabriela Anelli, una giovane tifosa del Palmeiras di soli 23 anni, che è crollata a terra priva di sensi.

Immediato l’intervento dei soccorritori presenti all’esterno dello stadio, che hanno prelevato la 23enne e l’hanno trasportata all’ospedale Santa Casa da Misericórdia.

Lì Gabriela, che già aveva avuto due arresti cardiaci sull’ambulanza, è rimasta ricoverata per due giorni. Purtroppo le gravi condizioni della giovane non hanno permesso ai medici di fare molto e il suo cuore si è fermato per sempre.

Il messaggio del Palmeiras per Gabriela Anelli

L’autore del gesto folle è stato subito individuato e arrestato. Gli scontri sono poi proseguiti per tutto il match, che è stato interrotto dall’arbitro più volte prima di terminare con un pareggio.

Il Palmeiras ha mostrato cordoglio e vicinanza alla famiglia della tifosa defunta, pubblicando un toccante messaggio sui propri canali social. Nella nota si legge: