Gabriele Gallani era in vacanza con gli amici ad Amsterdam, quando è caduto in uno dei canali del centro della città: aperta indagine

Una tragedia assoluta è avvenuta nei giorni scorsi in Olanda, nella capitale Amsterdam. Gabriele Gallani, un giovane italiano di soli 24 anni, ha perso la vita dopo essere caduto in uno dei canali nella parte centrale della città. Soccorso ed estratto ancora in vita dall’acqua, si è spento poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Ancora un italiano che ha perso la vita mentre si trovava all’estero e questa volta la vittima è davvero molto giovane, solo 24 anni.

Nei giorni scorsi una tragedia simile si era verificata in Spagna, nelle acque del mare di Tenerife, alle isole Canarie. Giuseppe Saudella, 21enne originario della provincia di Salerno ma residente a Piacenza dove lavorava come poliziotto, era in vacanza con alcuni amici e tutti insieme erano usciti in barca.

L’ancora si era incagliata sui fondali e lui si era gettato per disincastrarla, senza però tornare a galla. Il suo corpo è stato rinvenuto dai sommozzatori ore più tardi, quando ormai non c’era più nulla da fare.

Anche Gabriele era partito dall’Italia per una vacanza con i suoi amici. Si trovava ad Amsterdam e per motivi ancora da chiarire è finito in uno dei canali del centro della capitale olandese.

I soccorritori sono arrivati sul posto poco dopo la mezzanotte, avvertiti dagli stessi amici di Gabriele. Lo hanno tirato fuori dall’acqua e trasportato d’urgenza in ospedale. Era ancora in vita in quel momento, ma poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria si è spento.

L’addio a Gabriele Gallani

Gabriele Gallani come detto aveva solo 24 anni e viveva a Neviano degli Arduini, in provincia di Parma.

Il suo amore più grande era quello per il calcio. Giocava in Promozione con il Team Traversetolo ed era il capitano della squadra. Di seguito il toccante messaggio di addio che la società sportiva ha dedicato al proprio calciatore: