Non ce l’ha fatta Gabriele Iarrera, il ragazzo di 18 anni rimasto vittima di un sinistro stradale nel 2022. All’epoca era ancora minorenne. Da quel momento, il giovane ha trascorso mesi trasferito da una struttura ospedaliera all’altra. I medici hanno fatto il possibile per salvare la sua vita, ma poche ore fa è arrivata la notizia del triste epilogo.

Negli ultimi due mesi, Gabriele Iarrera era ricoverato in Austria, in un centro medico di eccellenza. Ma nonostante l’intervento dei professionisti, le sue condizioni di salute si sono aggravate fino al decesso.

Il sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto, risale al mese di aprile del 2022. Il ragazzo è entrato in coma e da quel momento amici e parenti hanno pregato e sperato affinché si riprendesse e tornasse ad essere il solito Gabriele. Purtroppo, quel guerriero silenzioso che per mesi ha lottato nei letti di tanti ospedali, si è arreso. Il cuore del 18enne si è fermato per sempre.

Per lui erano intervenute anche diversi associazioni con iniziative per aiutare la famiglia con le spese. Come l’ultima che ha permesso il suo trasferimento alla struttura di eccellenza austriaca: Hochzirl-Natters di Innsbruck. Gabriele lascia un grande vuoto e un bellissimo ricordo nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano.

I post di addio per Gabriele Iarrera

Nelle ultime ore sono numerosi i post apparsi sui social network, pubblicati dalle tantissime persone che hanno voluto salutarlo e ricordarlo per l’ultima volta. E che hanno voluto mostrare affetto e vicinanza alla sua famiglia. Anche il Primo Cittadino ha scelto di pubblicare un post a nome dell’intera comunità di Rometta: