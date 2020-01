Gallarate, bambino di 5 anni precipitato dalla finestra di un appartamento Bambino di 5 anni precipitato dalla finestra di un appartamento. E' grave. Per gli inquirenti la vicenda ha ancora molti punti oscuri.

Sono stati momenti di paura nella serata di giovedì venti tre gennaio, a Gallarate, in provincia di Milano, dove un bambino di cinque anni, intorno alle venti due, è precipitato dalla finestra di un appartamento. E’ stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma nella notte è stato trasferito. Le sue condizioni sono molto gravi.

La vicenda ha ancora molti punti oscuri e gli agenti di polizia, ora stanno facendo il possibile per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto in quel condominio.

Secondo le informazioni che sono state rese note, intorno alle dieci di sera, è scattato l’allarme al cento diciotto, per il piccolo che era precipitato da un appartamento.

Sul posto, oltre ai soccorritori, è arrivata anche una volante della polizia, per chiarire cosa è accaduto in quei minuti e soprattutto per ricostruire l’esatta dinamica. Ci sono molti punti oscuri sull’accaduto.

Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Busto Arsizio ed i medici, dopo una prima visita, hanno scoperto che aveva riportato un forte trauma cranico e diverse fratture su tutto il suo corpo.

Nella notte, vista la sua grave situazione, è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Milano, dove i dottori stanno facendo il possibile per cercare di salvarlo. Le sue condizioni non sono semplici e tutti sperano che si riprenda il prima possibile.

Come abbiamo già detto in precedenza, la vicenda ha ancora molti punti oscuri. Gli inquirenti infatti, ora stanno lavorando per cercare di capire cosa sia accaduto e l’esatta dinamica.

Bisogna capire se sia precipitato dalla casa al primo piano del condominio, o se era in qualche altro appartamento, ma soprattutto le forze dell’ordine vogliono capire se era solo o se era con qualche adulto in casa. Ancora oggi, però, non riescono a trovare una risposta a tutti questi punti interrogativi.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

