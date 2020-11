Intera famiglia morta per Coronavirus in Sicilia

Intera famiglia uccisa dal Coronavirus. È successo a Gela, in Sicilia. Prima la madre, poi il figlio e infine anche il padre: tutti morti a causa delle complicazioni dell’infezione da Covid-19. La situazione nella città siciliana, in provincia di Caltanissetta, è davvero molto delicata e desta preoccupazione.

Prima madre e figlio erano morti nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Poi è stato anche il padre a seguirli pochi giorni dopo.

L’intero nucleo famigliare era positivo al Coronavirus. La mamma è stata la prima ad aggravarsi: i medici, dopo il ricovero in ospedale, hanno tentato il tutto per tutto, ma la donna, una pensionata di 71 anni, ha smesso di respirare il 31 ottobre scorso.

In seguito anche il figlio di 50 anni aveva avuto delle complicazioni e i medici avevano disposto per lui il ricovero. Come la madre, anche per lui la diagnosi era di polmonite interstiziale da Covid-19 severa.

Ricoverato presso lo stesso reparto di Rianimazione dell’ospedale di Caltanissetta, l’uomo è morto mercoledì scorso.

Pochi giorni fa, infine, anche il padre, che soffriva di altre patologie, ha avuto un peggioramento delle condizioni di salute. Il pensionato di 80 anni, ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, non ce l’ha fatta. Anche lui è morto, pochi giorni dopo la morte della moglie e del figlio.

I tre componenti dello stesso nucleo famigliare sono venuti a mancare, a causa dell’infezione da Covid-19, nel giro di circa 10 giorni. Una città e una regione intera sono in lutto.

Famiglia uccisa a Gela dal Coronavirus: la situazione in Sicilia è delicata

Nelle ultime 24 ore 1.201 sono i nuovi casi positivi in Sicilia, mentre le persone decedute 32. I tamponi eseguiti sono 8.856. Il bollettino del ministero della Salute perla di 22.832, con 1.348 ricoverati in ospedale, 195 in terapia intensiva e 21.289 in isolamento domiciliare. I guariti sono in tutto 9.928, i decessi 735.

La Sicilia si trova al momento in zona arancione.