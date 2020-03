Gela, ricoverato bimbo di 8 anni per meningite Gela, ricoverato bambino di 8 anni. Scattato l'allarme per i suoi compagni ed i suoi familiari..

Un nuovo caso di meningite è stato registrato nei giorni scorsi a Gela, in provincia di Palermo, questa volta la vittima è un bimbo di soli otto anni. E’ ricoverato al reparto di malattie infettive dell’ospedale di Caltagirone. Le sue condizioni sono in miglioramento e non destano affatto preoccupazione.

Questa patologia, può essere molto grave se non presa in tempo ed ovviamente può portare a conseguenze fatali per chi ne è affetto. Può portare perfino al decesso.

Secondo le informazioni che sono state rese note, il piccolo aveva febbre e malesseri vari, per questo i genitori hanno deciso di portarlo in pronto soccorso per un controllo.

I medici lo hanno sottoposto a tutte le analisi del caso ed è proprio in quel momento che ha scoperto che era affetto da meningite.

Per questo motivo, lo hanno ricoverato immediatamente nel reparto di malattie infettive e sottoposto a tutte le cure mediche di cui aveva bisogno per riprendersi. In base alle informazioni che sono venute fuori negli ultimi giorni, le sue condizioni sono in netto miglioramento.

Vista la situazione, è partita subito la profilassi per i suoi familiari, le insegnanti e tutti i suoi compagni di classe. Per tutte le persone che sono state a contatto con lui, negli ultimi giorni.

Il ceppo che ha colpito questo bimbo è molto raro, ma nonostante tutto i medici stanno cercando di fare il possibile per farlo guarire il prima possibile.

La meningite è una patologia, che se non presa in tempo può portare a conseguenze fatali per chi ne è affetto. Per questo motivo è fondamentale riuscire a riconoscere i sintomi, che sono febbre alta, nausee e malesseri vari. Nessuno dovrebbe mai prendere alla leggere questi sintomi.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni mediche del bimbo.

