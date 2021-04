Giallo a Londra per due gemelle di 13 anni scomparse nel nulla. Non si hanno più notizie di loro da 6 giorni. Quasi una settimana fa sono state viste per l’ultima volta su Egerton Road, Twickenham, a ovest di Londra. Le ragazzine vivono con la famiglia nel sud ovest della capitale inglese. Da quell’ultimo avvistamento si sono completamente perse le tracce delle due adolescenti: dove sono finite?

Fonte Pixabay

Poppy e Lily Myers sono due sorelle gemelle di 13 anni. Da sei giorni non si sa nulla di loro. La polizia ha diramato un appello affinché tutti coloro che possono avere notizie da fornire si facciano avanti, per aiutare gli agenti e la famiglia delle ragazzine a ritrovarle sane e salve.

Le due ragazze hanno 13 anni, sono alte circa 1,60 centimetri e sono di corporatura snella. Quando è sparita Poppy aveva un cappotto lungo bianco e stivali da cavallerizza fino al ginocchio. La sorella Lily, invece, aveva pantaloni e stivali neri.

Gli agenti dell’unità di salvaguardia della polizia ritengano che nelle ultime ore le gemelle possano avere avuto contatti con degli amici. Per questo hanno chiesto a tutti i genitori di ragazzi che potrebbero conoscerle di aiutarli nelle ricerche. Gli agenti chiedono di telefonare subito al 999 per segnalare ogni informazione che potrebbe essere utile al loro ritrovamento.

Le piste battute dagli agenti sono diverse. Forse si sono allontanate volontariamente per fuggire ad Hillingdon, anche se non si capisce qual è il motivo dell’allontanamento.

Fonte Pixabay

Gemelle di 13 anni: si controllano i cellulari

Per trovare Poppy e Lily Myers, gli agenti stanno verificando tutti i cellulari che hanno dato segnali utili per le indagini, in particolare gli ultimi contatti delle ragazzine con gli amici.

Fonte Pixabay

In realtà potrebbero essere trascorsi molti giorni. Ma la speranza è di ritrovare le giovani sane e salve e riportarle a casa dalla famiglia.