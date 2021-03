Risultano essere 5 i medici indagati per la tragica vicenda della neonata morta durante il parto. Gli inquirenti hanno anche disposto l’autopsia sul suo corpo, per chiarire l’esatta causa che ha portato al suo decesso. I genitori hanno deciso di sporgere denuncia perché vogliono la verità su ciò che è accaduto alla loro bambina.

Sono in corso le indagini per questo terribile episodio, che ha sconvolto la famiglia. Erano tutti al settimo cielo per l’arrivo della piccola e non vedevano l’ora di conoscerla, ma nessuno credeva che sarebbe avvenuta una tragedia simile.

Secondo ciò che riporta il Corriere della Sera, i fatti risalgono allo scorso 13 marzo. Il tutto è avvenuto all’ospedale San Filippo Neri di Roma.

La mamma, una ragazza di soli 25 anni, da ciò che è emerso fino a questo momento, ha vissuto una gravidanza tranquilla. Infatti la piccola sembrava essere in buone condizioni di salute.

Quando è arrivata al termine, ha iniziato ad accusare le prime contrazioni. Per questo, si è recata nel nosocomio e i dottori hanno deciso di ricoverarla. Fino a quel momento tutto stava procedendo per il meglio.

Ad un certo punto, proprio durante il parto, è avvenuto il dramma. Quando la neonata è venuta al mondo non respirava. I medici presenti in sala parto, hanno cercato di rianimarla per diversi minuti, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Neonata morta durante il parto: le indagini

I due genitori, sconvolti dalla tragica ed improvvisa perdita, hanno deciso di sporgere una denuncia alle forze dell’ordine. Gli inquirenti vista la dinamica del fatti, hanno avviato in fretta tutte le indagini del caso.

Sono 5 i medici che risultano essere indagati per il reato di omicidio colposo. Inoltre, è stata anche disposta l’autopsia sul corpo della bimba, affinché si possa capire la causa che ha portato alla sua morte.

Le forze dell’ordine al momento vogliono capire se il decesso della piccola sia legato ad una fatalità oppure se ci sono state delle negligenze da parte dello staff ospedaliero.