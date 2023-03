Una triste vicenda che è accaduta in Oklahoma. Due gemellini chiamati Locklyn e Loreli Callazzo hanno perso la vita a soli 18 mesi, nello stesso giorno. Sono annegati nella piscina della loro abitazione.

A fare la drammatica scoperta, è stata la loro mamma. Quando Jenny Callazzo si è resa conto di ciò che era accaduto, si è gettata in acqua per portare in salvo i suoi bambini, mentre i familiari hanno allertato i soccorsi.

Uno dei parenti, all’arrivo delle autorità, ha raccontato che purtroppo la nonna della donna, bisnonna di gemellini, malata di Alzheimer, ha dimenticato la porta sul retro aperta. In un momento di distrazione, i due gemellini ne hanno approfittato per uscire e avvicinarsi, incuriositi, a vedere la piscina.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, i due bambini sono caduti nella piscina intorno alle 11:00 del mattino. Nonostante l’intervento della loro mamma e dei soccorritori, il loro decesso è stato dichiarato alle 13.

Gli inquirenti non hanno evidenziato responsabilità, dopo le indagini hanno stabilito che si è trattato di una triste e tragica fatalità.

La mamma dei gemellini è sconvolta

La loro mamma è sconvolta, mai avrebbe immaginato di vivere una perdita simile. Pochi istanti di distrazione, sono costati la vita dei suoi gemellini.

Anche i vicini si sono detti scossi da quanto accaduto. Hanno spiegato di non conoscere da molto la famiglia. Si sono trasferiti in quella villa da circa un anno. I due genitori hanno sei figli, la mamma gestisce una boutique, mentre il marito è un dirigente del marketing. Si prendono cura della bisnonna malata di Alzheimer.

La storia di Locklyn e Loreli Callazzo si è diffusa in tutto il mondo in poco tempo, attraverso i social network. La famiglia ha ricevuto un’incredibile ondata di affetto. Gli amici hanno creato una raccolta fondi sul sito GoFuondMe per aiutare i genitori con tutte le spese che ora dovranno affrontare. Sono già stati raccolti 5.000 $.