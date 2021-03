A scoprire i corpi dei genitori morti per coronavirus è stata la figlia di 11 anni. La coppia si trovava a casa in quarantena: Chloe, la loro unica figlia, ha trovato i cadaveri della mamma e del papà, lanciando subito l’allarme. Una storia tragica e terrificante ci arriva da Saint Louis, Missouri, negli Stati Uniti d’America.

Fonte Pixabay

Scott ed Erika Greenman si trovavano nella loro casa, dove vivevano insieme la quarantena, in seguito all’esito positivo del tampone per il nuovo coronavirus. La famiglia è piombata nell’incubo a inizio di febbraio: la mamma si trovava ricoverata in ospedale per complicazioni causate dal coronavirus.

La donna, che aveva avuto un malore, è risultata positiva alla Covid-19 è tornata a casa, dove anche il marito ha avuto lo stesso esito positivo. Entrambi sono stati messi in quarantena a casa loro, nel piano di sotto, nella loro camera da letto.

Con Scott ed Erika Greenman viveva in casa, isolata dai genitori, anche la figlia Chloe, di soli 11 anni. Ed è stata lei a trovare i loro corpi privi di vita nella loro camera da letto, il 18 febbraio. E ha dato subito l’allarme.

I sanitari hanno subito raggiunto la casa a Saint Louis, ma entrambi i genitori, che avevano circa 40 anni, erano già morti. Per loro non c’era più niente da fare: i soccorritori non hanno potuto rianimarli.

Fonte Pixabay

Genitori morti per coronavirus: una tragedia senza fine

Un portavoce della polizia della contea di St. Louis ha raccontato che entrami gli individui si trovavano in quarantena a causa del test positivo ed entrambi avevano i sintomi della malattia. Nessuno crede che la loro morte sia dovuta ad altro.

Fonte Pixabay

Un vicino di casa ha aggiunto un pensiero per la figlia orfana a causa della Covid-19: