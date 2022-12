Dramma a Ventimiglia, bimbo di 6 anni trovato privo di sensi in strada: per i nonni lo ha investito un'auto pirata

Un episodio che sembra essere avvolto nel mistero è quello accaduto nella giornata di lunedì 19 dicembre, nella provincia di Genova. Un bimbo di soli 6 anni è stato trovato fuori casa privo di sensi ed in condizioni gravi. I nonni che lo dovevano tenere, lo hanno perso di vista.

Gli agenti intervenuti ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Per i due signori qualcuno lo ha investito e poi è fuggita via.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 19 dicembre. Precisamente nel piccolo comune di Ventimiglia, nella provincia di Genova.

I nonni dal loro racconto, avevano perso di vista il nipotino. Per questo sono subito usciti per andare a cercarlo, ma è proprio a questo punto che è emersa una triste realtà.

Il bambino era a terra in strada, ormai privo di sensi. Era in condizioni molto gravi. I due signori a questo punto, decidono di prenderlo in braccio e metterlo in auto.

È proprio a questo punto che hanno deciso di portarlo d’urgenza in piazza Costituente, al centro cittadino. Solo successivamente hanno chiesto il tempestivo intervento i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Le condizioni del bimbo di 6 anni trovato privo di sensi in strada

I medici lo hanno elitrasportato d’urgenza al nosocomio Gaslini, di Genova, dove si trova ancora ricoverato. Purtroppo ha riportato un grave trauma a spalla e polso ed anche dei danni ai polmoni.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per capire cosa è successo davvero.

Dai racconti dei due nonni, sembrerebbe che il piccolo sia stato investito da un’auto pirata. Tuttavia, gli agenti al momento stanno cercando di capire se questo è vero o se è accaduto qualcosa di diverso dalla loro testimonianza. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.