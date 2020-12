Dopo più di un mese di agonia, è morto il neonato ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvarlo, ma tutti i loro tentativi, non hanno portato ai risultati sperati. Si è spento a soli 2 mesi, dopo il drammatico incidente avvenuto lo scorso 28 ottobre.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la comunità. In molti hanno seguito la vicenda, per essere informati sulle sue condizioni di salute, ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Secondo le informazioni rese note, la tragica morte del piccolo, è avvenuta nella serata di mercoledì 9 dicembre. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva. In un primo momento, sembrava che le cure stavano portando ad un miglioramento della sua situazione.

Nella giornata di mercoledì, però le sue condizioni di salute sono peggiorate drasticamente, proprio fino al suo tragico decesso. I medici non hanno potuto fare più nulla per salvare la vita del neonato.

Neonato morto: la dinamica dell’incidente

CREDIT: GIUSEPPE SANTORO

Il drammatico incidente è avvenuto lo scorso 28 ottobre, precisamente in via Bruno Buozzi, a Genova. La mamma e il bimbo erano a bordo di un autobus, della linea 1.

All’improvviso per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il conducente del veicolo, per evitare di investire un pedone, ha frenato bruscamente. È proprio a questo punto, che il neonato è caduto a terra ed ha sbattuto violentemente la testa contro il pavimento del mezzo pubblico.

I presenti si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto ed hanno lanciato in fretta l’allarme al 118. I sanitari sono arrivati sul posto tempestivamente ed hanno portato il piccolo d’urgenza all’ospedale Gaslini.

Il neonato a causa dell’impatto, ha riportato un trauma da schiacciamento, dopo essere rimasto incastrato tra un supporto metallico e il corpo della madre. Infatti i dottori hanno deciso di sottoporlo anche ad un intervento neurochirurgico, proprio per la gravità del danno celebrale.

Però, tutti i tentativi dei medici di salvarlo, si sono rivelati inutili. Si è spento dopo un lungo mese di agonia. Al momento si è aggravata anche la situazione per l’autista del mezzo pubblico, poiché risulta essere indagato per il reato di omicidio colposo.