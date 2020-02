Grave incidente a Pisa, morto neonato di due mesi TRAGEDIA: grave incidente stradale. Morto neonato di due mesi. È scoppiato l'airbag della vettura.

La tragedia è accaduta ieri, intorno alle 16:00 del pomeriggio, a Pisa. Un neonato di soli due mesi ha perso la vita in un incidente stradale, che ha coinvolto tre vetture. Il piccolo si trovava in macchina con la sua famiglia, quando è avvenuto un tamponamento a catena.

Il bambino era posizionato nel suo seggiolino, legato, sul sedile davanti, accanto al suo papà, che stava guidando la vettura di famiglia.

Il forte impatto ha causato l’esplosione dell’airbag della macchina, che ha colpito il neonato con una violenza tale, da fargli perdere i sensi.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e il neonato è stato trasportato con urgenza immediata alla struttura sanitaria di Cisanello.

I medici si sono subito mobilitati per fare il possibile per salvargli la vita. Lo hanno portato in sala operatoria per un intervento alla testa. Purtroppo il piccolo non ce l’ha fatta a causa dei gravi danni riportati.

La sera dello stesso giorno, è stato dichiarato morto.

Insieme al piccolo, nella vettura, c’erano il suo papà alla guida e nei sedili posteriori, la sua mamma e suo fratello maggiore. Nessuno dei coinvolti ha riportato gravi danni.

L’altro fratello è stato visitato nella stessa struttura sanitaria, poiché ha accusato dei dolori alla testa, ma le sue condizioni sono stabili.

La vicenda ha sconvolto l’intera famiglia, così come tutti i presenti, costretti ad assistere alla scena e tutto il team medico.

Il neonato era nato lo scorso mese di dicembre e si è spento a soli due mesi di vita, sotto gli occhi dei suoi genitori, lasciando un vuoto incolmabile.

Per adesso non si hanno ulteriori informazioni sulla vicenda e sulla dinamica dell’incidente, avvenuto soltanto ieri. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi aggiornamenti.

Le forze dell’ordine hanno dato il via alle indagini, per ricostruire l’intera dinamica dei fatti.

