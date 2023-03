Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo raccontano il momento in cui Angel è morto dopo la nascita

A un anno dal lutto provato, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo raccontano il momento in cui il loro piccolo Angel, gemello di Bella, è venuto a mancare, subito dopo la nascita. In un nuovo documentario sulla vita della coppia, si parla anche di questo momento difficile per la famiglia del campione portoghese di calcio. Riprendersi dopo quella notizia non è stato facile.

Il 25 aprile del 2022 Cristiano e Georgina hanno accolto nella loro famiglia numerosa Bella Esmeralda. Un lieto evento accompagnato però da un lutto difficile da superare. Dopo la sua nascita, il fratello gemello Angel si è spento: il suo cuore improvvisamente si è fermato.

È con la nostra più profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che qualsiasi genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e di felicità. Vorremmo ringraziare i medici e gli infermieri per tutta la loro assistenza e supporto.

Non è stato facile per la coppia e a distanza di quasi un anno l’influencer spagnola di 29 anni racconta un altro dettaglio che finora era stato taciuto.

Ogni volta che andavo dal ginecologo di notte avevo gli incubi perché ero preoccupata per la posizione in cui si sarebbero trovati, come sarebbe stato il parto, se fosse stato un taglio cesareo. Avevo molta paura ad ogni ecografia. Mi sentivo molto tesa perché avevo avuto tre precedenti aborti spontanei.

Il lutto di Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, un lutto che nessun genitore dovrebbe provare

Dopo il parto, il piccolo Angel è venuto improvvisamente a mancare. Il ritorno a casa non è stato facile. La coppia ha deciso di mantenere il massimo riserbo, rotto solo a un anno di distanza per il documentario di Soy Georgina, che uscirà su Netflix il 24 marzo 2023.