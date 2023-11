È stato disposto il sequestro dei cellulari di tutti i familiari di Gerardina Corsano, la donna di 46 anni che ha perso la vita ad Ariano Irpino.

Si era inizialmente parlato di un’intossicazione, dopo che Gerardina Corsano si era recata, insieme al marito, a cena in una pizzeria del posto. Poco dopo, entrambi hanno iniziato ad accusare dei malesseri. Sono finiti in pronto soccorso, dove il medico li ha dimessi con una cura per intossicazione gastrointestinale. Purtroppo, le condizioni della 46enne sono precipitate fino al decesso. Il marito, invece, è stato curato e poi dimesso.

Dopo le analisi disposte all’interno della pizzeria, gli inquirenti non hanno trovato tracce di botulino. Il locale è stato dissequestrato e l’attenzione si è invece concentrata nell’azienda di famiglia. Gerardina Corsano sarebbe morta per avvelenamento. Da qui la decisione di sequestrare tutti i cellulari dei familiari, compreso quello del marito Angelo Mennino. Lo scopo è quello di aprire altri possibili scenari e risolvere il mistero dell’improvviso ed inaspettato decesso della donna. La Procura sta valutando altri profili d’indagine, come ha spiegato il legale della famiglia Corsano.

Gerardina Corsano entrata in contatto con una sostanza velenosa

Il sospetto è che moglie e marito possano essere entrati in contatto con una sostanza tossica, forse Gerardina in maggiore quantità. Prima i sospetti si erano concentrati sulla pizzeria e sui proprietari. Ma gli esami hanno definitivamente escluso tracce di contaminazione o botulino negli alimenti che i due hanno consumato quella sera. Le indagini sono quindi ora concentrate su una sostanza tossica, la cui natura non è stata ancora individuata.

La posizione dei titolari della pizzeria non è più quella di primi indagati, mentre è ancora da chiarire la posizione del medico che ha dimesso moglie e marito dal pronto soccorso. Sarà necessario accertare se approfonditi esami avrebbero potuto salvare la vita di Gerardina Corsano.