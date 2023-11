Sono 3 le persone indagate per il decesso di Gerardina Corsano, la donna deceduta dopo una cena in pizzeria

Proseguono le indagini per il decesso di Gerardina Corsano, la donna di 46 anni che ha perso la vita dopo una cena in una pizzeria di Ariano Irpino, insieme al marito Angelo Mennino. Quest’ultimo è attualmente ricoverato in ospedale. Fortunatamente sta rispondendo bene alle cure.

Poche ore fa è emersa la notizia che la Procura, come atto dovuto per poter proseguire con le indagini, ha iscritto 3 persone nel registro degli indagati. Si tratta dei titolari della pizzeria, moglie e marito e di un medico dell’ospedale di Ariano Irpino, che ha dimesso entrambi dopo il loro accesso al pronto soccorso.

Com’è morta Gerardina Corsano

L’agonia di moglie e marito è iniziata dopo una cena in pizzeria lo scorso sabato sera. Gerardina Corsano e Angelo Mennino hanno ordinato e mangiato una pizza con olio piccante. Nelle ore successive, dopo essere tornati a casa, l’uomo ha iniziato ad accusare forti dolori e vomito. Così, si è recato al pronto soccorso, dove è stato visitato e dimesso con una cura per intossicazione gastrointestinale.

Il lunedì successivo, anche la donna ha iniziato ad accusare gli stessi sintomi e si è recata in ospedale. Tuttavia, anche lei è stata visitata e dimessa. Nelle ore successive, Gerardina è peggiorata ed è stata ricoverata con urgenza. Si è spenta per sempre, poco dopo, tra le mura della struttura sanitaria. Anche il marito, peggiorato, è stato trasferito e ricoverato all’ospedale San Pio di Benevento. I medici hanno fatto sapere che, fortunatamente, sta rispondendo bene alle cure.

Le indagini sulla vicenda

Subito il pm ha avviato le indagini. La pizzeria è stata posta sotto sequestro e sono stati prelevati diversi alimenti consumati dalla coppia: l’olio al peperoncino, pomodori e funghi. Il sospetto è che proprio l’olio piccante, che verrà ora esaminato, potrebbe contenere botulino. Si tratta di una tossina tossica che si sviluppa in particolare nei prodotti artigianali.

Si attendono anche i risultati dell’autopsia sul corpo di Gerardina Corsano, che verrà effettuata il prossimo sabato in presenza dei periti della parte lesa e di quelli degli indagati. L’esame stabilirà la causa certa del decesso della donna. Anche i campioni biologici del marito verranno esaminati nei laboratori dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Asl di Avellino ha già effettuato indagini epidemiologiche a casa dei titolari e all’interno del loro locale.