Gesturi, ragazzino di 15 anni ha perso la vita a causa di un incidente con il trattore Sardegna, muore ragazzino di 15 anni a causa di un drammatico incidente. Ecco cosa è accaduto in quei secondi..

Un terribile incidente è avvenuto nella giornata di ieri, martedì tre marzo a Gesturi, in Sardegna. Dove purtroppo, un ragazzino di soli quindici anni, chiamato Luigi, ha perso la vita. I tentativi dei medici di rianimarlo sono stati del tutto vani, il suo cuore ha cessato di battere poco dopo l’incidente.

Un evento terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto i suoi familiari, che non avrebbero mai immaginato di poter vivere una cosa del genere.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il ragazzino era a casa sua, quando all’improvviso ha deciso di salire sul trattore di famiglia.

I suoi genitori, sono allevatori e per questo, molto probabilmente era a abituato a guidare quel mezzo. La dinamica dell’accaduto è ora in mano alle forze dell’ordine, che stanno cercando di capire come sia avvenuto.

Sembrerebbe che Luigi, all’improvviso sia passato in una stradina ed a causa di una distrazione, sia finito con il trattore in un dirupo, finendo contro una parete dell’ovile. I suoi familiari, quando si sono resi conto di ciò che era accaduto, hanno subito allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.

Nonostante il terreno impervio, i medici del cento diciotto sono riusciti ad atterrare con l’elisoccorso, però, i loro disperati tentativi di rianimarlo sono stati del tutto vani.

Il cuore di Luigi, non ha mai ripreso a battere ed alla fine, infatti ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso. Per lui non c’è stato più nulla da fare. Ha perso la vita a soli quindici anni.

I carabinieri, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno preso tutte le misure ed ora stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, in quei pochi secondi in cui è avvenuta la tragedia.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo evento così drammatico.

Potete leggere anche: Evan vittima di bullismo a causa della malformazione dei suoi denti