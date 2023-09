Getta liquido infiammabile sulla moglie e le dà fuoco: donna di 48 anni in gravissime condizioni

La notizia è appena arrivata, una donna di 48 anni ha rischiato di perdere la vita per mano del marito e ora si trova ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Ha riportato ustioni sul 70% del suo corpo. Non è ancora chiaro se sia in pericolo di vita.

Sono ancora poche le informazioni emerse, i fatti sono avvenuti questa notte, tra venerdì e sabato nel comune di Pantelleria, in Sicilia. Il marito ha gettato del liquido infiammabile sul corpo della moglie e poi le ha dato fuoco. Le motivazioni del suo gesto non sono ancora chiare. Sembrerebbe però che anche lui abbia riportato gravi conseguenze al volto a causa del ritorno di fiamma e che potrebbe rimanere cieco. Ma per il momento si tratta solo di indiscrezioni non ancora confermate da medici e investigatori.

La donna di 48 anni è stata soccorsa e portata in ospedale. Viste le sue gravissime condizioni, i medici hanno chiesto il trasferimento, con l’elisoccorso, all’ospedale Civico di Palermo, dove è attualmente ricoverata.

Indagini in corso per il tentato delitto della donna di 48 anni

Gli inquirenti hanno aperto un fascicolo d’indagine per tentato delitto, che potrebbe trasformarsi in delitto colposo se la donna non dovesse sopravvivere. Ha riportato ustioni sul 70% del corpo, tuttavia i dottori non hanno ancora reso noto il suo bollettino medico.

Gli agenti delle forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia accaduto quella notte all’interno dell’abitazione, quale sia il rapporto tra moglie e marito e soprattutto quale sia il movente del tentato delitto. L’unica cosa al momento certa, è che l’uomo ha gettato del liquido infiammabile sul corpo di sua moglie e poi le ha dato fuoco. Nella sfortuna, sarebbe rimasto vittima del ritorno di fiamme. Alcune indiscrezioni affermano che rischierebbe di rimanere cieco. Ma si attende una conferma da parte degli investigatori.

Nelle prossime ore verranno diffusi più dettagli su quanto accaduto in quella casa del comune di Pantelleria.