Il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, ha rilasciato delle dichiarazioni all’agenzia La Presse sul caso della piccola Denise Pipitone. Poche parole, trasmesse anche in diretta tv durante il programma Ore 14, che hanno fatto riaccendere la speranza nel cuore di tutti.

Denise Pipitone è scomparsa da Mazara Del Vallo il 1 settembre del 2004. Nell’ultimo anno si sono riaccesi i riflettori su un caso che era stato quasi dimenticato, da tutti tranne che dalla sua mamma e dal suo papà, sempre supportati dall’avvocato Giacomo Frazzitta.

Gli inquirenti hanno riaperto le indagini, anche a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate in tv dall’ex pm Maria Angioni, ma il caso è stato nuovamente archiviato. Tuttavia, Piera Maggio non ha intenzione di arrendersi, come lei stessa ha gridato più e più volte. Non smetterà mai di cercare la sua bambina viva, finché qualcuno non le darà una prova che Denise Pipitone non ci sia più. Perché la immagina una ragazza adolescente che vive in chissà quale parte del mondo e che non conosce la sua vera storia.

Le parole di Giacomo Frazzitta a La Presse

Ieri, La Presse ha riportato le ultime parole di Giacomo Frazzitta, che hanno già fatto riaccendere un barlume di speranza.

Non ci siamo mai sentiti supportati e aiutati nella ricerca di Denise Pipitone. Non abbiamo mai smesso di lavorare per capire cosa è successo. Dei tabulati telefonici sono stati estratti da 12 milioni di occorrenze e stiamo continuando ad approfondire piste che sono state lasciate a metà. Come studio stiamo seguendo una pista che speriamo possa avere un risultato. Fin quando non abbiamo certezze, non ci muoviamo.

Una pista che potrebbe portare a dei risultati dopo 19 lunghi anni di dolore e delusioni per la mamma e il papà della piccola Denise Pipitone. Le parole di Frazzitta danno speranza a tutti e la curiosità si fa strada. Anche Milo Infante, durante la sua trasmissione andata in onda ieri alle 14, ha dichiarato che spera di poter dare presto più notizie, positive, ai suoi telespettatori.