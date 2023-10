Un gesto commovente che ha sorpreso Piera Maggio e Pietro Pulizzi. Un regalo speciale per ricordare Denise Pipitone nel giorno del suo 23esimo compleanno. Ieri, 26 ottobre 2023, la bambina scomparsa da Mazara Del Vallo il 1 settembre del 2004, avrebbe compiuto 23 anni.

E ieri, sotto gli archi del Seminario Vescovile di piazza della Repubblica a Mazara Del Vallo, l’arista Fabio Ingrassia ha realizzato il più bello dei regali per la sua mamma e il suo papà. Un murales con l’immagine di Denise Pipitone e una torta con le candeline VERITÀ. Eccolo qui:

Diciannove anni senza Denise Pipitone, la sua scomparsa ha segnato la cronaca italiana e la sua mamma e il suo papà continuano a cercarla, nonostante tutto e a sperare di poterla riabbracciare. Oggi potrebbe essere una ragazza di 23 anni che non conosce la sua storia, nascosta in chissà quale parte del mondo.

Piera Maggio ha voluto ringraziare pubblicamente l’artista, perché ieri ha ricordato a tutti della scomparsa di Denise, con un gesto semplice e significativo, commuovendo lei e Pietro Pulizzi. Un regalo che non si aspettavano e che non dimenticheranno mai:

🎂 Oggi 26 ottobre 2023, sotto gli archi del Seminario Vescovile di piazza della Repubblica a Mazara del Vallo è stato realizzato dall’artista Fabio Ingrassia un “murales” con l’immagine di nostra figlia Denise in occasione del suo 23esimo Compleanno, con una torta con le candeline VERITÀ. Ringraziamo dal profondo del Cuore l’artista, cittadino marsalese, per aver realizzato questa inaspettata sorpresa a Noi molto gradita. Ci sono due date per noi importanti, difficilmente da poter dimenticare a Mazara, la data di nascita e soprattutto della scomparsa di Denise. Qualcuno oggi, lo ha ricordato a tutti, con un gesto semplice ma molto significativo che solo una persona sensibile può fare. Grazie ancora, siamo veramente commossi 🌹