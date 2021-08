Dopo diverse settimane, il web torna parlare del caso della piccola Denise Pipitone. L’avvocato Giacomo Frazzitta è stato ospite durante gli “Incontri del Principe” che si sono tenuti al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio. Da sempre accanto a Piera Maggio, il legale ha parlato di “tre segnali importanti“.

Ai microfoni del conduttore Stefano Zurlo, Giacomo Frazzitta ha voluto raccontare dei nuovi dettagli emersi durante le indagini, senza scendere nei particolari. Anche Piera Maggio era ospite in diretta Skype.

Abbiamo avuto tre segnali importanti, che abbiamo comunicato alla Procura per fare in modo che sviluppasse questi elementi. È chiaro che potrebbero pure, alla fine dell’indagine, non essere determinanti, già alcuni so che non lo sono, ma la nostra funzione è quella di informare e sollecitare. E devo dire che l’afflato nazionale ha un po’ sciolto l’omertà forte che c’è dietro questa storia.