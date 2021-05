Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, ha richiesto la pubblicazione di una nota da parte dell’ANSA, per chiarire ancora una volta alcuni particolari che riguardano la lettera anonima. Qualcuno l’ha inviata al suo studio legale, rivelando elementi che sembrano essere fondamentali alle indagini.

Frazzitta ha voluto chiarire che il fatto raccontato nella lettera, non ha nulla a che fare con Anna Corona o la figlia Jessica Pulizzi. A sua detta, si tratterebbe di un altro episodio che ha già dato dei riscontri.

L’avvocato non può rivelare quale sia questo fatto e le ragioni sono ovvie. Le indagini stanno procedendo in totale segretezza. Ha però lanciato diversi appelli alle trasmissioni televisive e tramite i social, gli unici mezzi a sua disposizione, per chiedere all’anonimo di fare un altro passo.

È molto importante che questa persona si faccia avanti per chiarire aspetti che potrebbero essere fondamentali in questo delicato momento. Il legale ha garantito totale riservatezza. Non verrà rivelata la persona, ma la speranza è che in qualsiasi modo, la stessa decida di contattare lui o Piera Maggio.

Le parole di Giacomo Frazzitta

È il segnale che qualcosa sta cambiando e che il muro d’omertà si sta sgretolando anche a Mazara del Vallo. Noi vorremmo abbatterlo definitivamente, ma in questo momento è come volere scalfire il cemento armato con un cacciavite…

ULTIMA ORA ANSA/Denise: appello legale mamma, testimone ci aiuti Da anonimo elementi nuovi,non riguardano Anna Corona e… Posted by Giacomo Frazzitta on Saturday, May 15, 2021

L’elemento che Giacomo Frazzitta ha voluto sottolineare, è che Anna Corona e Jessica Pulizzi non sono coinvolte nel fatto raccontato nella lettera. L’attenzione mediatica è tutta sulle due donne e sui depistaggi che ci sono stati durante le indagini. Per questo, è importante che le persone sappiano che l’anonimo ha raccontato un fatto isolato e rivelato particolari che non erano mai stati scoperti durante le indagini. Un fatto nuovo che ha bisogno di chiarimenti.

Anche la mamma della piccola Denise Pipitone, ha pubblicato diversi appelli sul suo profilo Facebook, implorando questa persona di fare un altro passo. Ne ha bisogno lei come mamma e ne ha bisogno l’intera Italia. La bambina è ormai la figlia di tutti e dopo 17 lunghi e dolorosi anni, è giusto che venga fuori la verità.